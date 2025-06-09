Türkiye'de yeni kene türü bulundu: '30'dan fazla hastalık taşıyor'

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Biyoloji bölüm başkanı Prof. Dr. Adem Keskin Türkiye’de yeni bir kene türü bulunduğunu duyurdu.

Fotoğraflar: AA

Keskin, Japon Ormancılık ve Orman Ürünleri Araştırma Enstitüsü Yaban Hayatı Ekolojisi Bölümünden Dr. Kandai Doi’yla bir süredir Türkiye’deki keneler üzerine ortak çalışma yürüttüklerini söyledi.

Geçen yıl İstanbul’da bir kişinin üzerinde bulduğu bir keneyi kendilerine getirdiğini belirten bilim insanı şunları söyledi:

“Uzak Doğu kökenli, muhtemelen Çin menşeli bir kene. Ülkemize yerleşmiş olduğunu düşünüyoruz. Haemaphysalis longicornis kene türüyle ilgili Doi’yla yaptığımız çalışma, alanında saygın uluslararası bir dergi olan ‘Experimental and Applied Acarology’de makale olarak yayımlandı.

Bu türün Türkiye’ye üç, dört yıl önce geldiğini düşünüyorum. Sahada eylülden bu yana düzenli olarak aynı bölgeden örnekler topluyoruz. Bu süreçte kenenin larva, nimf (yetişkin forma benzeyen) ve ergin dişi evrelerini gözlemledik. Bu da bu türün ülkemizde yerleştiğini ve üremeye başladığını gösteriyor.“

’30’dan fazla hastalık taşıyor’

Keskin, kene türünün hastalık taşıma potansiyeline ilişkin şunları söyledi:

* Bu kenenin, Hyalomma marginatum gibi yüksek vektör potansiyeline sahip, 30’dan fazla hastalık etkenini taşıdığı biliniyor. Şu anda popülasyonunu takip ediyoruz.

* Ülkemizdeki kene türü sayısı 56 oldu ancak bazı türlerin isimleri, yapılan moleküler çalışmalar sonucunda değişebilir.

Doi de kenenin bir Asya türü olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

“Özellikle Çin ve Avustralya’da yaygın olarak görülüyor. 2017’den sonra ABD’ye de ulaştı. Burada hayvan hastalıkları açısından ciddi sağlık sorunlarına yol açtı. İstilacı bir tür olarak insan sağlığı açısından büyük risk taşıyor. 30’dan fazla hastalık etkenini taşıyabiliyor.”