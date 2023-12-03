Türkiye’de şu anda film gösterimine açık sinemalar arasında sekiz tanesinde 12 ve üzeri salon bulunurken, bunun beşi İstanbul’da, ikisi Ankara’da ve biri İzmit’te.

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Box Office Türkiye, şu anda gösterime açık sinemalar arasında en fazla salon sayısı ve koltuk kapasitesine sahip olanları listeledi.

En fazlası 16 salonlu

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bulunan ‘Cinetech Mall of Istanbul’ 16 salonla Türkiye’nin en fazla salon sayısına sahip sineması konumunda. Onu 14 salonla ‘Bakırköy Cineverse (Marmara Forum)’ takip ediyor.

‘Ankara Taurus Cinemarine’ ve ‘Üsküdar Cineverse (Emaar)’ ise 13 salonla üçüncülüğü paylaşıyor.

İstanbul’un Anadolu yakasında yer alan ‘Ataşehir Cinematica’ ve ‘Ümraniye Canpark’, Ankara’daki ‘Ankara Paribu Cineverse (Panora)’ ve İzmit’te yer alan ‘Symbol AVM Cinemarine’ 12’şer salonla listenin diğer dört basamağını oluşturuyor.

En fazla koltuk 2 bin 918

Sinema salonları en fazla koltuk sayısına göre sıralandığında da ‘Cinetech Mall of Istanbul’ yine birinci sırada yer alıyor. Toplamda 16 salona sahip sinema salonunda 2 bin 918 koltuk yer alıyor. ‘Adana Paribu Cineverse (M1 Merkez)’ 2 bin 534 koltuk, ‘Mecidiyeköy Paribu Cineverse (Cevahir)’ 2 bin 412 koltuk ve ‘Bakırköy Paribu Cineverse (Marmara Forum)’ 2 bin 381 koltuk kapasitesiyle zirvenin en yakın takipçileri konumunda.

Salon sayıları 12’nin altında olmasına rağmen ‘Paribu Cineverse (ANKAmall)’ ve ‘Bayrampaşa Paribu Cineverse (Forum İstanbul)’ 2 bin koltuk kapasitesinin üzerinde yer alıyor.

‘Diyarbakır Paribu Cineverse (Ceylan Karavil Park)’ bin 990 koltuk kapasitesiyle Güneydoğu Anadolu bölgesinin; ‘İzmir Paribu Cineverse (Mavibahçe)’ bin 982 koltuk kapasitesiyle Ege bölgesinin en fazla koltuk kapasitesine sahip sinemaları konumunda.

İstanbul anadolu yakasında yer alan ‘Haramidere Cinetech Torium’ bin 946 koltuk ve ‘İstanbul Üsküdar Paribu Cineverse Emaar’ bin 857 koltukla Top 10’un son iki basamağını oluşturuyor.