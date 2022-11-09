AMC bazı sinema salonlarını Zoom odalarına dönüştürüyor

ABD’deki büyük sinema salonu zinciri Zoom’la işbirliği yaptı, bazı sinema salonlarını video konferans alanlarına dönüştürüyor.

Film izleyicisinin online platformlara kayması sinema salonlarını farklı arayışlara itiyor. ABD’li sinema zinciri AMC (American Movie Classics), önümüzdeki yıl 17 salonunu 75 ile 150 kişi kapasiteli video konferans salonuna dönüştürmek için pandemi döneminde öne çıkan online videolu iletişim uygulaması Zoom’la işbirliği yaptığını açıkladı.

‘Hibrit çalışma yaygınlaşırken, şirketlerin çalışanlarını ve müşterilerini -sanal ya da fiziksel- bir araya getirebileceği toplantı deneyimleri sunacağını’ belirten AMC, ‘Zoom’un online toplantı konusundaki bilgi birikimiyle, AMC’nin modern ve merkezi konumdaki sinemalarının konforunu, en son görüntü ve ses teknolojisini bir araya getireceğini‘ söyledi.

Toplantı sonrasında patlamış mısır yiyerek film seyretmek de mümkün olacak. Elbette ektra ödeme karşılığında!