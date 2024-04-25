Diken

Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’de dört yeni IMAX salonu açılıyor

IMAX ve CineNOVA Sinemaları’nın yeni anlaşmasına göre Türkiye’de daha önce bulunmayan lazer projeksiyon teknolojisinin bulunduğu dört IMAX salonu açılacak.

Fotoğraf: Twitter

İstanbul’da Marmara Forum, Forum İstanbul ve Ankara Gordion’daki sinema salonlarının sahibi CineNOVA, 4K görüntü sağlayan lazer projeksiyon teknolojisine sahip yeni IMAX salonlarını 2024’te iki şehirde de açmayı planlıyor. Diğer iki salonun nereye açılacağı henüz duyurulmadı. 2026’ya kadar açılışların tamamlanması bekleniyor.


PR Newswire’in aktardığına göre CineNOVA CEO’su Hakan Askar, hedeflerinin seyirciye sinemanın hak ettiği kaliteyi ve hizmeti sunmak olduğunu söyledi. 

Türkiye kısıtlı IMAX salon sayısına rağmen Avrupa’da IMAX salonlarında en çok hasılat elde edilen on ülkeden biri.  

Türkiye’de en fazla koltuk ve salona sahip sinemalar

SON HABERLER

Threads bugün erişime kapanıyor

Meta şirketinin X’e (Twitter) rakip olması için piyasaya sürdüğü Threads, Rekabet Kurumunun kararından dolayı bu geceden itibaren Türkiye’de erişime kapanıyor.

Futbolun karbon ayak izi büyüklüğünü biliyor musunuz?

Futbol şu an 3,5 milyarlık, küresel hayran kitlesiyle dünyanın en sevilen spor oyunlarından biri. Ancak bu büyük takipçi kitlesi ve uluslararası dolaşım, ciddi bir karbon ayak izi problemini de beraberinde getiriyor. Futbolda, stadyumlara harcanan enerjiden maçlar için yapılan seyahatlere kadar pek çok problem dünyamız üzerinde olumsuz bir etkiye sahip.