Türkiye’de dört yeni IMAX salonu açılıyor

IMAX ve CineNOVA Sinemaları’nın yeni anlaşmasına göre Türkiye’de daha önce bulunmayan lazer projeksiyon teknolojisinin bulunduğu dört IMAX salonu açılacak.

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İstanbul’da Marmara Forum, Forum İstanbul ve Ankara Gordion’daki sinema salonlarının sahibi CineNOVA, 4K görüntü sağlayan lazer projeksiyon teknolojisine sahip yeni IMAX salonlarını 2024’te iki şehirde de açmayı planlıyor. Diğer iki salonun nereye açılacağı henüz duyurulmadı. 2026’ya kadar açılışların tamamlanması bekleniyor.

PR Newswire’in aktardığına göre CineNOVA CEO’su Hakan Askar, hedeflerinin seyirciye sinemanın hak ettiği kaliteyi ve hizmeti sunmak olduğunu söyledi.

Türkiye kısıtlı IMAX salon sayısına rağmen Avrupa’da IMAX salonlarında en çok hasılat elde edilen on ülkeden biri.