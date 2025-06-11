Türkiye, Meksika'ya 1-0 mağlup

Türkiye, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika’ya 1-0 mağlup oldu.

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14’üncü dakikada milli takım gole yaklaştı. Kaan Ayhan’ın Meksika ceza yayının solundan kullandığı frikikte, köşeye giden topu kaleci Malagon sağına uzanıp taca gönderdi.

45’inci dakikada Meksika öne geçti. Sağdan kullanılan taç atışı sonrası Ruiz’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pineda’nın dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

65’inci dakikada Meksika ikinci golüne yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Sepulveda’nın altıpas önüne yerden çevirdiği topa Huerta vurdu, yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

Mücadele Meksika’nın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmada ilk 11’ler şöyleydi:

Meksika: Malagon, Sanchez, Montes, Reyes, Gallardo, Alvarez, Ruiz, Pineda, Quinones, Sepulveda, Vega

Türkiye: Berke Özer, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Yasin Özcan, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız

Yasin Özcan ilk milli maçında

Yasin Özcan, A Milli Futbol Takımı’yla ilk maçına Meksika karşısında çıktı.

ABD maçında forma şansı bulamayan 19 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım formasını ilk kez Meksika karşısında giydi.

Montella: Kaybetmeyi hak etmedik

A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Vincenzo Montella, kaybetmeyi hak etmediklerini söyledi.

İtalyan teknik adam maçtan sonra şöyle konuştu:

“Rakipten daha kötü fiziksel performans koymadık, korakor bir mücadele vardı. Bazı futbolcularımız 50 maçtan sonra oynadı. Avrupa Şampiyonası’ndan sonra da fazla dinlenemediler, ona rağmen fiziksel olarak rakibin gerisinde değildik. Bunu söylemek güzel değil ama birçok da eksiğimiz vardı.”

“Arda 10 numaralı formayı giymeye devam edecek mi?” sorusuna da Montella, “Kendi kendime sorduğum bir soru değil. Geçmişte forma numaralarıyla alakalı hatalarım var o yüzden o toplara girmiyorum” yanıtını verdi.