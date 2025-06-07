Milli takım ABD'yi 2-1 mağlup etti

Eylülde başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol takımı, özel maçta ABD’yi 2-1 mağlup etti.
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Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı’nda oynanan maçta A Milli Futbol takımı sevindi.
Milliler maça; Berke, Zeki, Merih, Çağlar, Eren, İsmail, Orkun, Oğuz Aydın, Arda, Kenan, Kerem ilk 11’iyle başladı.
Ay-yıldızlıların, 1-0 geriye düştüğü maçta 25’inci dakikada Arda Güler’le 27’de Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle ABD’yi 2-1 yendi.
ABD’nin tek sayısıysa 1’inci dakikada McGlynn’den geldi.
Türkiye, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında 11 Haziran Çarşamba TSİ 04.00’te Meksika’yla karşı karşıya gelecek.