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Yaramazlara biraz batar!

Milli takım ABD'yi 2-1 mağlup etti

Eylülde başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol takımı, özel maçta ABD’yi 2-1 mağlup etti.

Fotoğraf: AA


Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı’nda oynanan maçta A Milli Futbol takımı sevindi.

Milliler maça; Berke, Zeki, Merih, Çağlar, Eren, İsmail, Orkun, Oğuz Aydın, Arda, Kenan, Kerem ilk 11’iyle başladı.

Ay-yıldızlıların, 1-0 geriye düştüğü maçta 25’inci dakikada Arda Güler’le 27’de Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle ABD’yi 2-1 yendi.

ABD’nin tek sayısıysa 1’inci dakikada McGlynn’den geldi.

Türkiye, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında 11 Haziran Çarşamba TSİ 04.00’te Meksika’yla karşı karşıya gelecek.

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