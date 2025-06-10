TFF başkanı: Amerika'yı yendik ama Gazze'de çocuklarımız zalimin kahpe kurşunlarıyla dünyadan ayrılıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu “Amerika’yı yendik ama Gazze’de çocuklarımız zalimin kahpe kurşunlarıyla genç yaşta bu dünyadan ayrılıyor. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz” dedi.

İbrahim Hacıosmanoğlu. Fotoğraf: AA

Eylülde başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol takımı, 8 Haziran’daki özel maçta ABD’yi 2-1 mağlup etti.

Amerika kampında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı’nı sadece Türkiye’nin değil Müslüman ülkelerin de desteklediğini belirterek şunları söyledi:

* Milli takım 80 milyonun takımı ama hem UEFA hem FIFA toplantılarına katıldığımızda bir sürü Müslüman ülkelerin federasyon başkanlarıyla görüşüyoruz.

* Müslüman aleminde milyonlarca insan, Türkiye’nin Dünya Kupası’nda başarısını bekliyor. Allah umarım onları da sevindirmeyi nasip eder.

* Amerika’yı yendik ama Gazze’de çocuklarımız zalimin kahpe kurşunlarıyla genç yaşta bu dünyadan ayrılıyor. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Onları sevindirdiysek ne mutlu bize.

‘Guardiola’nın açıklamalarını duydum’

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, Gazze’ye destek çağrısında bulunmuştu.

İspanyol teknik adam, Gazze’nin tüm insanlığı ilgilendirdiğini vurgulayarak “Dört yaşındaki kız ve erkek çocuklarının bombalarla öldürüldüğünü ya da hastanede hayatını kaybettiğini görüyoruz” demişti.

Guardiola’nın Gazze’yle ilgili açıklamasına dikkat çeken Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti:

* Guardiola’nın açıklamalarını duydum. Müslüman, Hristiyan ya da başka bir din meselesi değil. Çocukların zalimce katledilmesine tepki göstermeyen insan değildir. Bugün Gazze’de bizim çocuklarımızın başına geliyor da yarın onların çocuklarının başına gelmeyecek mi? Onlara sahip çıkmak lazım.

* Ekonomik olarak güçlü Müslüman ülkeler var, bunların gösterdiği tepkinin 10’da biri kadar tepki göstermemelerine üzülüyorum. Müslüman ülkeler bu zulme direnç gösterse anında biteceğini düşünüyorum. Allah onları ıslah etsin.

* Bugün Gazze’deki çocukların başına gelen böyle devam ederlerse yarın onların başına gelecek. Onun için birlik içinde hareket etmeleri Allah’tan temenni ediyorum.