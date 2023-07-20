Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu: Ekmeğin 12 lira olması zorunlu

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu, Türkiye genelinde ekmek fiyatlarının 12 lira olmasının zorunlu hale geldiğini söyledi.

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Son günlerde hemen hemen tüm ürünlere zam geldiğini, bu zamların pek çok üründe olduğu gibi ekmekte de maliyeti artırdığını belirten Kavuncu, artışın, içinde bulunulan büyük ekonomik krize bağlı olduğunu söyledi.

ANKA’nın haberine göre Kavuncu, hem ekmek üreticilerinin hem de tarım sektörünün büyük bir ekonomik krizde olduğunu söyledi.

Tarım ve gıda ürünlerinde enflasyonunun neredeyse yüzde 300 olduğunu söyleyen Kavuncu, hükümetin izlediği ekonomik kalkınma politikaları ve enflasyonla mücadele programının derhal değiştirilerek ekonominin düze çıkarılması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Kavuncu, Türkiye genelinde 250 gram ekmeğin 7-10 TL civarında fiyatlanmasının beklendiğini belirterek, şöyle devam etti: “Ancak TBMM’den yeni geçen Torba Yasa ve beraberinde getirilen vergi artışları yüzünden, maliyetin 10 TL bandına çıkması bekleniyor. Bu yüzden ekmek fiyatının 12 TL olması planlanıyor.”

Kavuncu, federasyon olarak Mayıs 2023 seçimlerinde ‘yüz yılın ekonomi kabinesi’ kurulacağına duydukları inançtan ve MHP’nin de desteğinden dolayı seçimlerde cumhur ittifakını desteklediklerini ancak seçim öncesi verilen taahhütlerin yerine getirilmediğini belirtti.

Kavuncu, Türkiye genelinde ekmek fiyatlarının 12 TL olma zaruretinin doğduğunu söyledi.