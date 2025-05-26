Türkiye-ABD ticaret görüşmesi Washington'da: 100 milyar dolarlık hedef

Türkiye ve ABD arasındaki ticaret müzakerelerinin üçüncü tur görüşmeleri Washington’da yapıldı.

Fotoğraf: AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat nisanda ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’le video konferans yapmıştı.

İşbirliği konularını görüşmek üzere Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu başkanlığındaki teknik heyet, 22 Mayıs’ta Washington’ı ziyaret etti, ABD Ticaret Temsilci Yardımcısı Bryant Trick ve yetkililerle bir araya geldi.

ABD’nin son dönemde hayata geçirdiği ticaret politikalarının dünyadaki yansımaları ile bu dönemde iki ülke arasındaki ticaretin ilerletilmesi için atılabilecek yeni politika adımlarının görüşmenin ana konuları olduğu belirtilen Ticaret Bakanlığı açıklaması şöyle devam etti:

“⁠Ziyaret sırasında, özellikle ABD ile ticaretimizde son 10 yılda sağlanan ivmenin devam etmesi, 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin yakalanması ve her iki ülke firmalarının pazarlara erişimlerinin kesintisiz sürmesi ile yatırımların teşvik edilmesi için atılabilecek ilave adımlar ele alınmıştır. Ticaretin kolaylaştırılması ve iş ortamının iyileştirilmesi için muhtemel öneriler değerlendirilmiştir.”

Oldukça yüksek işbirliği potansiyelinin etkin ve verimli şekilde kullanılması ve muhtelif yeni uygulamalardan en az şekilde etkilenmesi için ortaklaşa yürütülebilecek çalışmaların ele alındığı ziyaret sırasında, ticaretin dengeli bir şekilde karşılıklı artırılması ve çeşitlendirilmesinin, yatırımların teşvik edilmesinin yeni dönemde ortak öncelik olduğu vurgulanmıştır. ⁠

Bu kapsamda, ABD’yle temaslarımız sürecek ve birçok sektörde firmalarımızın ABD pazarına giriş şartlarını iyileştirmek için fırsatları değerlendirecek gerekli adımları atmayı sürdüreceğiz.”