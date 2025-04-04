Ticaret bakanına göre ABD'nin yüksek gümrük vergileri 'kötünün iyisi'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı ve Türkiye’ye de uygulanacak gümrük vergileri hakkında şöyle konuştu: “ABD’nin çok sayıda ülkeye daha yüksek gümrük vergi oranları getirmesini Türkiye açısından bir miktar ‘kötünün iyisi’ olarak değerlendiriyoruz.”

Ömer Bolat. Fotoğraf: AA (Arşiv)

Trump ‘kurtuluş günü’ diye işaret ettiği 2 Nisan’da karşılıklı gümrük vergilerini açıklamış, Türkiye’den de yüzde 10 gümrük vergisi alacaklarını duyurmuştu.

ABD, Türkiye dışında Çin’den yüzde 34, Avrupa Birliği’nden yüzde 20 ve İsrail’den yüzde 17 gümrük vergisi alınacağını açıklamıştı. Kamboçya, Vietnam, Sri Lanka, Madagaskar, Myanmar gibi ülkelerse yaklaşık yüzde 50 oranında vergiye tabii tutulacak.

Bakan, ABD’nin vergi kararı hakkında şunları söyledi:

“ABD’nin çok sayıda ülkeye daha yüksek gümrük vergi oranları getirmesini Türkiye açısından bir miktar ‘kötünün iyisi’ olarak değerlendiriyoruz. ABD Ticaret Bakanlığı ve ticaret temsilcisiyle yüzde 10 ilave gümrük vergisinin kaldırılması konusunu müzakerelerde ele almak istiyoruz.“