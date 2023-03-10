Türk yatırım şirketi, ABD’li Roboair’ın yüzde 20’sini aldı

Borsa İstanbul’da işlem gören Rhea Girişim’in bağlı ortalığı Netsafe Teknolojik Yatırımlar, ABD merkezli Roboair’ın yüzde 20 hissesini satın aldı.

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Rhea Girişim’den dün akşam KAP’ta yayımlanan açıklamada, şirketin yüzde 20’sine karşılık gelen 1 milyon 998 bin adet Roboair hissesini devralma işleminin tamamlandığı belirtildi. Haberin ardından Rhea Girişim hisseleri yüzde 5 yukarıya çıktı.

ABD’de 2018’de kurulan Roboair, aralarında THY ve Pegasus da dahil, 500’den fazla havayolu, 120 binden fazla konaklama tesisi ve 30 binden fazla araç kiralama noktasına doğrudan erişim sağlayan, WEB3 tabanlı bir ulaşım hizmet teknolojisi şirketi olarak faaliyet gösteriyor.