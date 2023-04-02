Turan’ın, Kızılay başkanına yanıtı Şahan Gökbakar’ı kızdırdı

Şahan Gökbakar, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın kendisi için kullandığı ‘Recep İvedik tiplemesi’ ifadesine “Keşke Recep İvedik’in bazı özellikleri hepinizde olsa” sözleriyle tepki gösterdi.

Şahan Gökbakar – Bülent Turan

Turan, komedyen Şahan Gökbakar ile yaşadığı polemik ve kullandığı ifadeler üzerinden Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’a “Yok mu sizin avukatınız/basın danışmanınız açıklama yapacaksa yapsın. Göreviniz Recep İvedik tiplemesiyle bu seviyede bir polemik midir? Sadece işinize odaklansanız artık!” sözleriyle çıkışmıştı.

Gökbakar, Turan’ın kendisi hakkında kullandığı ‘Recep İvedik tiplemesi’ ifadesine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Turan’a kendisini tanıtan Gökbakar, şunları kaydetti:

“Bülent Turan ben Recep Ivedik tiplemesi değilim. Adım Şahan Gökbakar. Komedyenim. Sizi, ‘Osman Öcalan TRT’ye çıkmadı, TRT Kürdi’ye çıktı’ diyerek hepimize kahkaha attıran mükemmel şakanızdan tanıyorum. Bu arada keşke Recep İvedik’in bazı özellikleri hepinizde olsa. İyi pazarlar.”

Bülent Turan ben Recep Ivedik tiplemesi değilim. Adim Şahan Gökbakar. Komedyenim. Sizi, "Osman Öcalan TRT ye çıkmadı, TRT Kürdiye çıktı" diyerek hepimize kahkaha attiran mukkemel şakanızdan taniyorum.Bu arada keşke Recep Ivedik'in bazi ozellikleri hepinizde olsa.Iyi pazarlar. https://t.co/HGA53JJptF — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) April 2, 2023

Ne olmuştu?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki depremzedelerin çadır ihtiyacını ‘bedelsiz’ sağlaması gereken Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin ilk haftasında Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği’ne sattığı ortaya çıkmıştı.

Eleştirilerin odağındaki Kınık, çadır satışını gayet doğal bir şeymiş gibi onaylarken, yurttaşların istifa çağrılarına kulaklarını kapamıştı.

Ayrıca Kınık zamanının büyük bir kısmını da sosyal medyada kendisini eleştirenlere ayırıyor. Kınık’ın özellikle Şahan Gökbakar’la girdiği polemikler gündem olmuştu.

Dün Kınık yine Şahan Gökbakar’ın gazeteci Murat Ağırel’in kendisiyle ilgili haberi paylaşmasına yanıt vermişti.

Ancak Kınık’a tepki bu sefer AKP’li Bülent Turan’dan geldi. Kınık’ın üslubunu eleştiren Turan, “Yok mu sizin avukatınız/basın danışmanınız açıklama yapacaksa yapsın. Göreviniz Recep İvedik tiplemesiyle bu seviyede bir polemik midir? Sadece işinize odaklansanız artık!” demişti.