Tunç'tan TÜSİAD açıklaması: Soruşturma cumhurbaşkanının konuşmasından önce başladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜSİAD soruşturması hakkında “Soruşturma dün başlamadı, cumhurbaşkanımızın Meclis konuşmasından sonra değil önceden başladı. İfade alma düne denk geldi” dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras genel kuruldaki konuşmasında ‘kayyım atamaları, önlem alınmayan felaketler ve ekonomik güvenin sarsıldığını’ söylemişti.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’sa ekonomide ‘her şeyin yolunda olmadığını’ söyleyerek, Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) verilen yetkiyi eleştirmişti. Hukukun üstünlüğüne dikkat çeken Turan ayrıca “Yolsuzluk, dolandırıcılık, karaborsa haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak galiba artık şirket kurmaktan daha kolay” demişti.

İktidar yetkilileri TÜSİAD’a ‘had bildirmiş’, İstanbul başsavcılığı Aras ve Turan hakkında ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma’ gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında TÜSİAD başkanı ve Aras ifadeye çağrılmıştı.

TGRT Haber’de Fatih Atik’e konuşan Tunç, TÜSİAD soruşturmasında iki ismin sadece ifadeye çağrıldığını, gözaltı olmadığını söyldi.

Tunç’un açıklamaları şöyle:

*Bir gözaltı kararı olmadı, ifadeye çağrıldılar. Soruşturma dün başlamadı, cumhurbaşkanımızın Meclis konuşmasından sonra değil önceden başladı. İfade alma düne denk geldi. Orada bir gözaltı kararı yok, ifadeye çağırma var ve ifadelerini de verdiler. Bundan sonraki süreçte de soruşturma devam edecek.

*Bir kısım DEM Parti ve CHP’li belediyelere terör iltisakı nedeniyle geçici görevlendirmeler yapıldı. Terör soruşturmaları süren belediye başkanlar var. Durup dururken görevden alınıp yerine kayyum atanan bir belediye başkanı yok. Bunu TÜSİAD başkanı söylüyor. TÜSİAD “Türkiye üretiyor” demeli.

*Açılan soruşturmaların kararı yargıdadır. “Seçilmiş belediye başkanları yerine kayyım atanıyor, doğru değil” diyor. Burada seçilmiş başkanların görevden alınması ve yerine atama yapılması anayasamızda olan bir şey. Bir kısım belediye başkanları terör nedeniyle görevden el çektiriliyor başka bir kısım ise yolsuzluk nedeniyle… CHP ve DEM Partili belediyelere, kayyım değil aslında, geçici görevlendirme, haklarında devam eden terörle ilgili soruşturmalar var.

*TÜSİAD aslında şunu söyleyebilir; Bu ülkede ihracat 36 milyardan 260 milyar dolara ulaşmıştır. “Bunu yeterli görmüyoruz artması gerekir” diyebilir. Bu ülkeye gelen 80 yılda 15 milyar dolar, 2002’den sonda 273 milyar dolar yabancı sermaye gelmiş. Bu eleştirileri yapıldığı dönemde gelen yabancı sermaye bu. Son bir yılda 80 yıla bedel sermaye geldi.