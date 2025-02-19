TÜSİAD'a soruşturma: Aras ve Turan'ın ifadesi alınacak

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan hakkında soruşturma açıldı.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras genel kuruldaki konuşmasında son dönemdeki tutuklamalar, kayyım atamaları ve sorumluluk alınmayan felaketlerin toplumda ‘güveni sarstığını’ söylemişti.

Ardından söz alan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’sa ekonomide ‘her şeyin yolunda olmadığını’ söyleyerek, Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) verilen yetkiyi eleştirmişti. Hukuk üstünlüğüne dikkat çeken Turan ayrıca “Yolsuzluk, dolandırıcılık, karaborsa haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak galiba artık şirket kurmaktan daha kolay” demişti.

İktidar yetkilileri TÜSİAD’a ‘had bildirmiş’, İstanbul başsavcılığı Aras hakkında ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma’ gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Anka’nın aktardığına göre İstanbul başsavcılığı TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında da soruşturma başlattı.

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

“Yapılmakta olan soruşturma sırasında, 13/02/2025 tarihinde gerçekleştirilen dernek genel kurulunda konuşma yapan TÜSİAD başkanı Orhan Turan isimli şahsın da konuşmasında, adli merciilerce yürütülmekte olan bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikteki beyanlarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şüpheli Orhan Turan hakkında, Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs suçlarından dolayı re’sen soruşturma başlatılmasına karar verilmiş olup şüpheliler Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras’ın cumhuriyet başsavcılığımızda hazır bulundurulmalarının sağlanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir”

İstanbul başsavcılığı, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan’ın polis tarafından adliyeye getirilmesi talimatı verdi.

Turan ile Aras ifadelerinin alınması için İstanbul Adliyesi’ne götürülüyor.