Tuncay Mollaveisoğlu: Nasılsa elde kayda girmiş sanayiciler var!

Dövizi 6 TL’den alıp 18 TL’den satanları açıklamıyor iktidar… 128 milyar doların kimlerin cebine gittiğini örtmeye çalışıyor. Kur korumalı mevduat üzerinden tefeci faizi alanlar da bir sır!

Nasılsa elde kayda girmiş sanayiciler var!

Merkez Bankası’nın ve iktidarın üreticileri “dövizinizi bozdurun” kıskacına alması anayasanın 167. maddesine de aykırıdır.

Dış ticaret yapanları, dövizle ticaret yapanları, şirketlerini batırma noktasına getirecek riskleri almaya zorlayamazsınız. Üreten iş insanından emekçiye, patrondan personele, emekliden işsize, yakası mavi olan beyaz olan tüm kesimler yaşanan buhranın sorumlusunun SARAY rejimi olduğunu biliyor…

Düşman yaratmayın, yarattığınız yıkıma sorumlu aramayın, aynaya bakın…

Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazısı