Tunca Bengin: Birbirlerinin içinden çıkmış, birbirinin benzeri partiler

2020 yılının başlarından itibaren arka arkaya 30’a yakın yeni parti kuruldu, başkaları da yolda. .

Medyaya hemen her gün yeni bir parti ya da oluşuma dönük A takımı bilgileri sızıyor ya da sızdırılıyor. Bu bağlamda da toplumun her kesiminden birçok yeni isim söz konusu ama hepsinde de başı çekenler siyaseten bildik, tanıdık simalar.

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Söylemler, mesajlar dahi aynı, sadece parti logoları ve isimleri yeni.

Açıkçası birbirlerinin içinden çıkmış, birbirinin benzeri partiler, yani Matruşka durumu söz konusu.

“Niçin Almanya, Fransa ya da İngiltere’de durmadan parti kurulmuyor?

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Bu sadece ittifak sisteminin yarattığı doğal bir sonuç, iktidar veya muhalefet blokunun 50 artı 1 hesaplarına dönük oyunlar, kurgular mı?

Tunca Bengin’in yazısı