TÜİK’ten araç fiyatlarında ‘yeni uygulama’: Enflasyon yüzde 32’ye sıçrayabilir

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer’in otomobil fiyatlarındaki artışın tespitinde yeni bir uygulamaya gidileceğini söylediği bildirildi.

Bunun sonucunda 3 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyonunda aylık yüzde 10, yıllık yüzde 32 seviyelerinin görülebileceği belirtildi.

Kurdaki hızlı yükselişle birlikte araç fiyatlarında yüzde 30 ila 50 artışlar görülüyor. Ancak son dönemde verilerinin ‘makyajlı‘ olduğu gerekçesiyle eleştirilen TÜİK, ekim ayı raporunda otomobil fiyatlarını sabit tutmuş, kasımdaysa yüzde 10’luk bir artış göstermişti.

Uzmanlarsa enflasyon verilerini, özellikle de kurun hızla arttığı bir dönemde verilerde otomobil fiyatlarının sabit kalmasını açıklamakta zorlandıklarını dile getirmişti.

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş ise bu durumu Dünya gazetesindeki köşesinde iki yazıyla gündeme getirmiş, “TÜİK’in TÜFE hesaplaması gerçeklerden tümüyle uzaktır” demişti.

Aktaş, 6 Aralık’taki yazısında otomobil fiyatlarında kasım ayında meydana gelen yüksek artışın endekse çok düşük yansıdığını, otomobilin TÜFE’de yüzde 7’yi geçen ağırlığı dolayısıyla da bu düşük oranların genel artışın az görünmesine yol açtığını vurgulamış, 13 Aralık’taki yazısındaysa gerek başlıca kalemlerde o güne kadar oluşan zamları, gerekse fiyatlardaki genel gidişatı dikkate alarak aralık ayı TÜFE artışının yüzde 10’dan aşağı olamayacağı görüşünü dile getirmişti.

Aktaş’ın bu hesabına göre 3 Ocak’ta duyurulacak yıllık enflasyonun da yüzde 32’ye fırlaması gerekiyor. TÜİK kasım ayında yıllık bazda enflasyonun yüzde 21,31 hesaplandığını açıklamıştı.

Bu yazılarından sonra TÜİK Başkanı Dinçer’in kendisini aradığını belirten Aktaş, bugünkü yazısında “Otomobil fiyatlarındaki artışın TÜFE’ye gerçek düzeyiyle yansımadığını elbette TÜİK de görüyor. Ve bu eksikliği gidermek amacıyla yeni bir çalışma başlatılmış” dedi.

Aktaş’ın bugünkü yazısında Dinçer’in anlattığı ‘yeni uygulama’yla ilgili bölüm şöyle:

“TÜİK’in herhangi bir ürünün fiyatını endekse dahil edebilmesinin temel şartlarından biri, o ürünün ilgili ay alım satıma konu olması. İşte otomobildeki sıkıntı da burada. Fiyat listeleri var, zamlı listeler var ama alım satım olmadığı söyleniyor. Ama otomobil satışı az da olsa devam ediyor. Zaten Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin verileri de satışların sürdüğünü gösteriyor.

İşte TÜİK, TÜFE’nin görece çok düşük bir artış oranı vermesine ve güvenilirliğinin iyice zayıflamasına yol açan bu sorunu aşmak için bu ay yeni bir fiyat derleme uygulamasına geçti. Artık otomobil fiyatları, satış yapılıp fatura kesildiği an Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) ulaşan bilgilerden takip edilecek. Böylece otomobil satışlarının atlanması söz konusu olmayacak ve endekse doğru fiyat artışının yansıtılması mümkün hale gelecek.

Uygulama bu ay başladı. Dolayısıyla 13 Aralık’ta da yazdığımız gibi aralık ayında alınacak fiyatlar bir anlamda kasımdaki eksik fiyatların düzeltmesini de kapsayacak. Buna göre dizel ve benzinli otomobilde yüzde 50 zam oluşması aralık ayında TÜFE’nin yalnızca bu iki kalemden dolayı yüzde 3.5 artması anlamına gelecek.

Ekleyin diğer kalemleri, inanılmaz boyuta varan zamları, suya atılan taş misali her alanı etkileyen akaryakıt zamlarını, bir türlü durdurulamayan ve bu politikayla durdurulması da mümkün görünmeyen kur artışını… 13 Aralık’ta da yazdığımız gibi bu ay TÜFE’deki artış oranı çift haneye, en az yüzde 10’a gidiyor. Bu durumda yıllık TÜFE artışı da yüzde 32’yi bulacak.

Ve herkes gibi merakla bekliyoruz, 3 Ocak’ta yapılacak aralık ayı açıklamasını…”