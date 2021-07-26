TTB: Delta’dan sonra 12 yaş ve üzeri herkes aşılanma takvimine alınmalı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Delta varyantının dünyada baskın hale gelmesinden sonra toplumsal bağışıklığı sağlamak için 12 yaş ve üzeri bireylerin tamamının aşılanma takvimine alınması gerektiğini kaydetti.

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1 Temmuz’da tedbirlerin büyük kısmının kaldırıldığı Türkiye’de uzmanlar, daha bulaşıcı olduğu bilinen Delta varyantına işaret ederek ağustos ayında yeni bir pik uyarısı yapmaya devam ediyor. Dün Türkiye genelinde tespit edilen vaka sayısı 14 bini aştı.

TTB’nin açıklamasında 1 Temmuz’daki ‘normalleşme’den sonra 23 Temmuz itibariyle son bir haftada vakalarda yüzde 39; ölümlerde yüzde 26 ve aktif vakalarda yüzde 28 artış görüldüğü kaydedilirken aşılama hızının da yavaşladığı belirtildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: “Daha önce günlük 1,2 milyona yaklaşan birinci doz aşı sayısı 22 Temmuz 2021 tarihinde 85 bine düşmüştür. 22 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan aşı verilerine göre günlük birinci doz, ikinci doz, üçüncü doz ve toplam aşı dozunun yedi günlük ortalamaları düşmeye devam etmektedir. Daha önce haftalık ortalamaya göre 1,2 milyona yaklaşmış toplam aşı sayısı son hafta ortalaması 480 bine düşmüştür.

Aşılamanın düşük olduğu ayrıca turizmin yoğun olduğu illerde vaka sayıları Delta varyantının etkisi ile hızla artmıştır. 24 Temmuz 2021 tarihi itibariyle yedi ay içinde Türkiye’de iki doz aşılı nüfus oranı yüzde 26,8; 16 yaş ve üzeri nüfus için yüzde 35,4’tür. Delta varyantı ile birlikte artık toplumsal bağışıklığı sağlamak için toplumun yüzde 85’inin aşılanması gerekirken var olan aşılanma oranı ve hızı yeni bir alevlenmeyi kaçınılmaz kılmıştır.”

TTB, son üç ayda enfeksiyon geçirenleri hariç tutarak şunları önerdi:

Aşılama sağlık, eğitim ve bakım evi çalışanları başta olmak üzere ülkede tüm kamu kurum kuruluşlarında ve özel kurumlarda çalışanlar için hızla yaygınlaştırılmalı ve Delta varyantı da değerlendirilerek ikinci doz mRNA aşısı düşünülmeli.

Şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşımda, fabrikalar, atölyeler, sinema, tiyatro, stadyum, lokanta, eğlence parkları, konaklama tesisleri, bar ve spor salonları, AVM ve ibadethaneler gibi kapalı ve kalabalık ortamlarda aşısızların hastalanma ve hastalığı çevrelerine yayma riski göz önüne alınarak hem kendilerinin hem de yakınlarının hastalanmasından sorumlu olacakları hatırlatılmalı, yayılımın önüne geçmek için gerekli önlemler alınmalı.