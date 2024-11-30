Trump'tan BRICS'e tehdit: Yüzde 100 gümrük tarifeleriyle karşılaşırsınız

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, BRICS ülkelerini dolardan uzaklaşmamaları için tehdit etti: “Kenarda durup izlemek bitti, yüzde 100 gümrük tarifeleriyle karşılaşırsınız.”

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Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası konularda daha çok söz sahibi olmasını amacıyla 2006’da kurulan BRICS’e Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri üye.

Grup adını Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin İngilizce isimlerinin baş harflerinden alıyor.

BRICS ülkeleri için uluslararası ticaret ve finans piyasalarında hakim konumda olan dolara rakip olmak için bir para birimi yaratmak fikrini yakın zaman önce ortaya atılmıştı.

‘Kendilerine başka bir enayi bulabilirler‘

ABD’de 20 Ocak’ta başkanlık görevini devralacak Trump da kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’dan ‘BRICS ülkelerinin dolardan uzaklaşmaya çalışmasını kenarda durup izlemeyeceği’ni belirtti, gümrük tarifesiyle tehdit etti:

“Bu ülkelerden yeni bir BRICS para birimi yaratmayacaklarına ya da güçlü ABD dolarının yerini alacak başka bir para birimine destek vermeyeceklerine dair taahhütte bulunmalarını istiyoruz.

Aksi takdirde yüzde 100 gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kalacaklar ve harika ABD ekonomisine satış yapmaya veda etmeyi beklemeliler. Gidip kendilerine başka bir enayi bulabilirler.

BRICS’in uluslararası ticarette ABD dolarının yerini alması mümkün değil ve bunu deneyen herhangi bir ülke Amerika’ya elveda demeli.”