Trump, 'sus payı' davasında temyize başvurdu

ABD Başkanı Donald Trump, New York’ta yargılanarak suçlu bulunduğu ‘sus payı’ davasında hakkındaki kararı temyize götürdü.

Stormy Daniels | Donald Trump. Fotoğraf: Arşiv (Reuters)

18 Mart 2023’te Manhattan’da savcılık, Donald Trump’ın yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels’e 2016’daki seçimler sırasında yasadışı ‘sus payı’ ödemesiyle ilgili soruşturma başlatmıştı

Suçlamaları reddeden Trump, 15 Nisan 2024’te New York’ta yargılanmaya başlanmış, altı hafta süren duruşmalar sonucunda mahkeme jürisince hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu.

ABD Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları içinse Trump’ın ‘bazı konularda dokunulmazlığı’nın bulunduğuna hükmetmişti.

Mahkeme, üçe karşı altı oyla Trump’ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.

Bunun üzerine New York Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, 18 Eylül 2024’te cezasının açıklanması beklenen ‘sus payı’ davasının 5 Kasım 2024 Başkanlık Seçimleri sonrasına ertelendiğini duyurmuştu.

Merchan, 10 Ocak’ta Trump hakkındaki ‘sus payı’ davasındaki son duruşmadaysa şartsız tahliye kararı vermişti.

Şartsız tahliye, Trump’ın suçunun sabit kalacağı ancak hapse atılmayacağı, para cezasına çarptırılmayacağı veya denetimli serbestlik durumuyla karşı karşıya kalmayacağı anlamına geliyor.

Bu kararla Trump, ABD tarihinde mahkemece suçlu bulunarak göreve başlayan ilk başkan olarak kayıtlara geçmişti.

Trump temyize gitti

ABD’deki seçkin avukatlık ofisi Sullivan & Cromwell, şartsız tahliye kararına itiraz dilekçesini mahkemeye sundu.

Trump’ın beş kişilik yeni avukat ekibinin lideri Robert Giuffra temyiz dilekçesinde Manhattan savcılığının ceza hukukunu kötüye kullanarak Trump’ı hedef aldığını savunarak “Davanın itiraz üzerine reddedilmesini dört gözle bekliyoruz” diye yazdı.

İtirazın yapıldığı Birinci Daire Temyiz Mahkemesi, daha önce Trump’ın çeşitli itirazlarını reddetmişti.

Öte yandan Trump Beyaz Saray’dayken yapılan bu itirazın temyizde nasıl bir süreç izleyebileceği de tartışılıyor.

Hukuk uzmanları, görevdeki bir başkanın cezai kovuşturmadan korunduğu için sürecin nasıl devam edebileceği konusunda emin değil.