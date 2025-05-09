Trump, 'Musk'ın hemşehrilerini' ABD'ye getirmeye hazırlanıyor

ABD’de Başkan Donald Trump yönetimi, ilk beyaz Güney Afrikalı mülteci grubunu gelecek hafta ülkeye getirmeye hazırlanıyor.

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The New York Times’ın (NYT) haberine göre ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (HHS), Güney Afrika’daki beyaz azınlık grubu üyelerinin Washington Dulles Uluslararası Havalimanı’na gelişi için karşılama etkinliği planlıyor.

Gazetenin ulaştığı belgelere göre Beyaz Güney Afrikalılara mülteci statüsü verileceğinin açıklanmasının ardından ABD hükümetinin Güney Afrika’nın yürütme başkenti Pretorya’ya gönderdiği ekipler, 8 binden fazla başvuruyu inceledi.

Güney Afrika’nın Pretorya kentindeki ABD büyükelçiliği önünde toplanan Güney Afrikalılar. Fotoğraf: NYT

Belgelerde başvuranlardan yaklaşık 100 kişinin mülteci olarak kabul edilmesiyse dikkat çekti.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı mülteci ofisi de beyaz Güney Afrikalıların ABD’ye varışı öncesi hazırlık amacıyla son günlerde yardım kuruluşlarıyla temas kurmaya başladı.

Hükümetin, yeni gelen mültecilere geçici veya uzun süreli barınma, temel ev eşyası, temizlik malzemeleri ve giyecek desteği sağlayacağı belirtildi.

Ayrıca mültecilerin market alışverişi, kıyafet, bebek bezi, mama, hijyen ürünleri ve günlük yaşam için gerekli olan ön ödemeli telefonlar gibi ihtiyaçlarının da karşılanacağı vurgulandı.

ABD’nin Güney Afrika’da beyazlara zulmedildiği iddiası ve yaptırımları

Trump, Güney Afrika’nın 63 milyonluk nüfusunun yüzde 8’inden fazlasını oluşturan beyazların ‘siyahların liderliğindeki hükümet tarafından ırk ayrımcılığına’ uğradığını iddia ediyor.

Trump’ın kıdemli danışmanı milyarder Elon Musk da Güney Afrika doğumlu. Fotoğraf: The Washington Post

Güney Afrika’daki beyaz toplumun büyük bölümünü yüzyıllar önce sömürge döneminde gelen Hollanda kökenli çiftçilerin torunları olan Afrikaner etnik grubu oluşturuyor.

Beyaz Saray’ın 7 Şubat’taki açıklamasında, Güney Afrika’nın ‘2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası’, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı ‘soykırım’ davası ve İran’la ‘yakın ilişkiler’ kararı gerekçe gösterilerek bu ülkeye yardımlara son verilmesine ilişkin yürütme kararı alındığı duyurulmuştu.

Trump, ayrıca Güney Afrika yönetiminin kendilerine kötü davrandığını öne sürerek ‘beyaz Güney Afrikalı çiftçilere’ mülteci statüsü verilmesini gündeme getirmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 15 Mart’taki açıklamasında Güney Afrika’nın ABD Büyükelçisi Ebrahim Rasool’un ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini duyurmuştu.

Trump’ı dünyada ‘beyaz üstünlükçü harekete’ öncülük etmekle itham eden Rasool, ülkesine döndüğündeki ilk açıklamasında, istenmeyen kişi ilan edilmesinin kendisi için ‘onur rozeti’ olduğunu söylemişti.

ABD’nin Pretorya Büyükelçiliği, geçen hafta, Güney Afrika’daki beyaz azınlık grubunun üyelerini yeniden yerleştirme planı kapsamında ABD’de mülteci statüsüyle ilgilenen 67 binden fazla başvuru alındığını duyurmuştu.