Trump, belediyenin 'iş yapmadığını' savundu: Washington DC'yi devralmalıyız

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington DC’nin federal hükümet tarafından yönetilmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump. Fotoğraf: AA

Washington DC, belediye başkanı ve belediye meclisi tarafından yönetiliyor. Fakat 1973 tarihli ‘Home Rule Act’ neticesinde ABD Kongresi’nin denetimine tabi olduğu için kentin özerkliği sınırlı.

Florida’dan Washington’a dönerken uçakta gazetecilere konuşan Trump, Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser’ı sevdiğini, ancak yönetiminin ‘iş yapmadığını’ savundu. Trump, başkentteki suç oranının ve evsizlerin sayısının oldukça fazla olduğunu söyledi.

Federal hükümetin başkentin yönetimini devralması gerektiğini belirten Trump, şöyle konuştu:

“Bunu güçlü bir şekilde, yasalara ve düzene dayalı olarak, tamamen kusursuz bir şekilde yürütmemiz gerek. Washington DC’yi devralmalıyız, güvenli hale getirmeliyiz. İnsanlar öldürülüyor. Harika bir polis departmanı var ama doğru kullanılmıyor.”

Belirli bir bölgeye kendi yerel yönetimini oluşturma ve yönetme yetkisi veren söz konusu yasa kapsamında, Washington DC’ye sınırlı bir özerklik tanındı.

Buna karşın kongre, başkent tarafından çıkarılan yasaları gözden geçirme, veto etme ve gerektiğinde müdahale etme hakkına sahip.