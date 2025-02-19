Trump AP'ye Oval Ofis'i yasakladı

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Körfezi’ne ‘Amerika Körfezi’ demeyi reddeden Associated Press’in (AP) tutumunu değiştirene kadar Oval Ofis’e giremeyeceğini söyledi.

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Trump, Meksika Körfezi’nin adını ‘Amerika Körfezi’ diye değiştirmiş, AP bu ismi kullanmayacağını açıklamıştı. Beyaz Saray ajansın muhabirini bu nedenle ajansın Oval Ofis’e almamıştı.

AP, Trump yönetiminin basın özgürlüğüyle ilgili temel ilkeyi çiğnediğini savunarak Beyaz Saray’ı suçlamıştı.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA) Başkanı Eugene Daniels kararı ‘çirkin’ bulmuş, Beyaz Saray’a çağrı yapmıştı:

“Özgür basına yönelik hükümet sansürü girişimi, Amerikan halkı adına korkmadan ve kayırılmadan işlerini yapan gazeteciler üzerinde caydırıcı bir etki yaratma riski taşımaktadır.”

Trump’tan açıklama geldi.

Florida’daki malikanesi Mar-a-Lago’daki basın toplantısında konuşan Trump, AP için “Ne yaptıklarını bilmiyorum ama sadece bunun Amerika Körfezi olduğunu kabul edene kadar onların dışarıda kalacağını söylüyorum” dedi.

Kararnamesine atıf yapan Trump, AP’nin Meksika Körfezi ismini kullanmakta ısrar etmesini anlayamadığını ve bunun ‘saçma’ olduğunu söyledi: “Bize iyilik yapmıyorlar ve sanırım ben de onlara iyilik yapmayacağım. Hayat böyle işliyor. AP, Amerika Körfezi adını kullanana kadar Oval Ofis’e alınmayacak.”