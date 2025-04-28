Trump 100'üncü gününde: 70 yılın en düşük görev onayına sahip başkanı 

Donald Trump, 100’üncü gününde son 70 yılın düşük görev onayına sahip ABD başkanı olarak ‘tarihe geçti.’ Amerikalıların yalnızca yüzde 22’si Trump’a tam destek veriyor.

Fotoğraf: Beyaz Saray

CNN’in anketine göre Amerikalılar, Trump’ın bugüne kadar yaptıklarını olumsuz karşılıyor. Oysa 20 Ocak’taki yemin töreniyle tekrar başkanlık koltuğuna oturan Trump, siyasi kariyerinin en güçlü anket sonuçlarıyla göreve dönmüştü.

Şimdiyse görev onayı yüzde 41’e geriledi ve eski ABD Başkanı Dwight Eisenhower’dan (1953-1961) beri en düşük onaya sahip başkan oldu.

CNN’in haberine göre Trump’ın görev onayı marttan beri yüzde dört, şubat sonundan bu yana da yüzde yedi düştü. Bugün Amerikalıların yalnızca yüzde 22’si Trump yönetimini tam destekliyor, yaklaşık yüzde 45’iyse kesinlikle onaylamıyor.

Diğer yandan Trump’ın partisi Cumhuriyetçilerin yüzde 86’sı başkanı onaylıyor. Demokratların ise yüzde 93’ü onaylamıyor. Yani Trump parti tabanındaki desteğini büyük ölçüde koruyor olsa da, genel seçmen nezdinde meşruiyet kaybediyor.

Trump’ın marttan beri özellikle kadınlar ve Latin Amerikalılar nezdinde görev onayı sert düştü; kadınlarda yüzde 36’ya, Latin Amerikalılarda ise yüzde 28’e geriledi.

Anketler, başkanın ele aldığı hemen hemen tüm meselelerde halk desteğini kaybettiğini gösteriyor. Örneğin enflasyon konusundaki onayı dokuz puan düşerek yüzde 35’e geriledi.

Diğer anket sonuçları şöyle:

Ekonomi yönetimi beş puan düşerek yüzde 39’a geriledi. Bu, Trump’ın siyasi kariyerinde ekonomideki en düşük yüzdesi oldu.

Öne çıktığı göçmen meselesinde görev onayı marttan beri altı puan düştü, yüzde 45’e geriledi.

Rusya ve İsrail’e iyice yakınlaştığı dış politikadaki görev onayı ise son üç ayda 16 puan düşerek yüzde 39’a geriledi.

Amerikalıların Trump’ın başkanlık yetkisini sorumluca kullanacağına güveni (yüzde 46, 8 puan düştü) ve ülkeyi yönetebileceğine güveni (yüzde 50, 9 puan düştü) aralık ayından beri ciddi geriledi.

Trump son üç ayda federal hükümeti yeniden şekillendirecek bir dizi kararname imzaladı, ama bu hamlelerin birçoğu mahkemelerce frenlendi.

CNN, anketini, 17-24 Nisan tarihlerinde ülke çapındaki bin 678 seçmenle yaptı. Sonuçların yüzde 2,9 hata payı var.