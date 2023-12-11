Taraftar öldü, La Liga maçı ertelendi

İspanya 1’inci Futbol Ligi’nin (La Liga) 16’ncı haftasında Granada-Athletic Bilbao maçı bir taraftarın tribünde kalp krizi geçirip ölmesi üzerine ertelendi.
Nuevo Los Carmenes Stadı’nda oynanan maçın 18’inci dakikasında ev sahibi takımın tribününde bir taraftar kalp krizi geçirdi.
Taraftarların çağrısıyla hakem Miguel Angel Ortiz Arias karşılaşmayı durdurup sağlık ekiplerini tribüne yönlendirdi.
Taraftarın hayata döndürelememesi üzerine maçın ertelendiği açıklandı.
Karşılaşmanın durdurulduğu 18’inci dakikada konuk takım Athletic, maçı 1-0 önde götürüyordu. Maç kaldığı yerden devam ederek oynatılacak.