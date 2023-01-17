Trans oyuncu Meli Bendeli: Şahmaran’ın kadrosundan etek giydiğim için çıkartıldım

Trans oyuncu Meli Bendeli, Netflix’in ‘Şahmaran’ adlı dizisindeki rolünün ‘etek giydiği için’ iptal edildiğini ve dizinin kadrosuna alınmadığını iddia etti.

ECE PİROĞLU

Çukur dizisinde canlandırdığı ‘Timsah Celil’ karakteriyle tanınan 34 yaşındaki trans oyuncu Bendeli dün akşam Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Netflix’de bu cuma yayımlanacak TIMS&B Productions yapımı Şahraman dizisinin kadrosundan ‘etek giydiği için’ çıkartıldığını söyledi.

Konuya ilişkin Diken’e konuşan Bendeli, dizideki ‘Lokman Hekim’ rolünün kendisine teklif edildiğini ve henüz yönetmenle tanışmadan yapım şirketi tarafından e-mail aracılığıyla sözleşme gönderildiğini belirtti.

Adana’da set ekibinden birilerinin kendisini ‘etekle‘ gördüğünü ve hemen ertesi günü sözleşmesinin iptal edildiğini iddia eden Bendeli, süreci şöyle anlattı:

“İki yıl önceki Adana Film Festivali’nde filmim gösterilecekti. Aynı zamanda Şahmaran dizisi de Adana’da çekiliyordu ve ben dizi ekibiyle aynı otelde kalıyordum. Bir gün dolaşırken hava çok sıcak diye çarşıdan aldığım eteği giydim. O sırada beni dizi ekibinden birileri görüyor ve ‘Buna mı verdiniz rolü’ diyor. Ertesi gün hiç planda olmayan ve zaten seçildiğim rolün ‘seçmelerine‘ çağırılıyorum. Yönetmeni dahi göremedim benimle görüşmek istemedi. Cast direktörü yaptı seçmeleri ve kabul edilmediğimi söyledi. Bana gönderilen sözleşme de iptal edildi.”

Bendeli, o dönem henüz cinsiyet uyum sürecinin başlamadığını ve gelen eleştirilerin aksine bedeninin ‘kadın‘ gibi görünmediğini aktardı:

“Göğüslerim yoktu, saçlarım uzun değildi, sesim değilmemişti. Bana rolü zaten vermişlerdi. Menajerimle sözleşmeyi okuduk her şeyde anlaştık. Lokman Hekim karakteri zaten çok erkek bir karakter de değildi ayrıca tam olarak aradıkları kişiydim. Beni etekle gördükten sonra ne değişti?”

Netflix ve TIMS iddialara yanıt vermedi

Bendeli’nin iddialarıyla ilgili ulaştığımız Netflix ve TIMS Productions’dan konuyla ilgili herhangi bir yanıt alamadık.