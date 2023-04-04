Trafik sigortasında hasarlı araca yüzde 200 prim artışı

Zorunlu trafik sigortasında hasarsızlık indirimi ve hasar sonrası prim artırım oranları değişti. Elektrikli araçlar için zorunlu trafik sigortası prim indirimi uygulanabilecek.

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Kararla hasarın giderilmesinde ve tazminatın ödenmesinde, orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde bu yüzde 20’ye kadar indirim uygulanabilecek.

Trafik sigortası tavan fiyatları 1 Mayıs’ta yüzde 5 artırımlı olacak. Mayıstan itibaren aylık tavan fiyat artışı yüzde 2 olacak.

Elektrikli araçlar için yüzde 10 zorunlu trafik sigortası prim indirimi uygulanabilecek.

Kararla birlikte hasarsızlık ve hasar sebebiyle prim artırı oranları da değişti. Hasarsızlık indirimi yüzde 50’ye kadar yapılabilecek. Buna karşılık hasar nedeniyle primler yüzde 200 artırılabilecek.