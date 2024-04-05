Trabzonspor'un cezasında indirime gidildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla cezalarda indirime gitti.

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Fenerbahçe’nin 17 Mart’ta Trabzonspor’a karşı deplasmanda aldığı 3-2’lik maçtan sonra Trabzonspor taraftarları sahaya inmişti. Futbolculardan bazıları saldırıya uğrayınca olaylar alevlenmişti.

Bu olaylı derbiye ilişkin Trabzonspor’a altı maçlık seyircisiz oynama, 3 milyon liralık da para cezası verilmişti.

Tahkim Kurulu bu cezalarda indirime gitti. Altı maçlık ceza dörde düşürüldü.

Para cezası da 448 bin liraya indirildi.

Fenerbahçe takımının oyuncuları Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat’a verilen bir maçlık men cezalarında değişikliğe gidilmedi.