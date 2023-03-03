Trabzonspor’da seçimli olağanüstü genel kurul kararı alındı

Trabzonspor Kulübü’nde seçimli olağanüstü genel kurul kararı alındı.
Bordo-mavililerin internet sitesinden yapılan açıklamada, tüzüğün 30’uncu maddesine istinaden kulübün seçimli olağanüstü genel kurulunun 18-19 Mart tarihlerinde saat 09:00’da Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın 25-26 Mart tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu’nda 09:00-16:00 saatleri arasında yapılacağı kaydedildi.