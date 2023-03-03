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Yaramazlara biraz batar!

Trabzonspor’da seçimli olağanüstü genel kurul kararı alındı

Trabzonspor Kulübü’nde seçimli olağanüstü genel kurul kararı alındı.

Fotoğraf: AA

Bordo-mavililerin internet sitesinden yapılan açıklamada, tüzüğün 30’uncu maddesine istinaden kulübün seçimli olağanüstü genel kurulunun 18-19 Mart tarihlerinde saat 09:00’da Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtildi.


Açıklamada, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın 25-26 Mart tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu’nda 09:00-16:00 saatleri arasında yapılacağı kaydedildi.

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