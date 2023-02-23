Basel – Trabzonspor maçında ‘Enkaz var devlet yok, Erdoğan istifa’ pankartı

İsviçre ekibi Basel ile Trabzonspor maçında “Erdoğan istifa” pankartı açıldı.
Trabzonspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Basel ile karşılaşması başladı.
Trabzon’da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan bordo-mavililer, deplasmanda rakibine yenilmeyerek adını son 16 turuna yazdırmak istiyor.
Maça, açılan bir pankart damga vurdu. Kahramanmaraş merkezli depremlerde iktidarın ihmallerine dikkat çekilen pankarta “Enkaz var devlet yok, Tayyip Erdoğan istifa” yazıldı.
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) imzalı pankart, kısa sürede kaldırıldı.