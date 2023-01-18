Trabzonspor da adını çeyrek finale yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor’a konuk olan Trabzonspor, normal süresi 1-1 sonuçlanan maçta rakibini uzatmada 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Ümraniyespor, 12. dakikada Umut Nayir ile öne geçerken devreye 1-0’lık üstünlükle girdi.
Dakikalar 90+3’ü gösterdiğinde Vitor Hugo maçı uzatmalara götüren golü kaydetti.
Mücadelenin 101. dakikasında Bakasetas penaltıdan yararlanamazken 104. dakikada Yusuf Yazıcı, Trabzonspor’u öne geçirdi.
Yusuf Yazıcı 111. dakikada farkı ikiye çıkarırken, 114. dakikada Maxi Gomez dördüncü golü attı.
Böylece müsabakadan 4-1 galip ayrılan Trabzonspor, adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.
Ankaragücü de Beşiktaş’ı eleyerek 22 yıl sonra çeyrek finale çıkmıştı.