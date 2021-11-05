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Yaramazlara biraz batar!

‘Tosuncuk’un ağabeyi adliyede: Fenerbahçe formasına ‘önlem alındı’

Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aydın bu sabah emniyetten çıkarılırken… (Fotoğraf: DHA)

Mehmet Aydın’ın Uruguay’da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın, Türk adli makamlarına teslim edilmiş, 2 Kasım’da Türkiye’ye getirilmişti. Fatih Aydın’ın havalimanında üzerinde Fenerbahçe formasıyla görüntülenmesi (altta solda) tepki çekmişti.


İstanbul emniyeti, polisin bir kusurunun bulunmadığını, Aydın’ın kelepçelerinin çözüldüğü doktor kontrolünde siyah tişörtünü kendisinin çıkardığını, polisin sonra tekrar giydirdiğini belirtmişti.

Aydın’ın tişörtünün altına forma giymesi dikkat çekmişti.

Gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne götürülen Fatih Aydın’ın sorgusuna dün başlanmıştı.

“Susma hakkını kullanacağım ve ifade vermeyeceğim” diyen Fatih Aydın’ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, bugün saat 08:00 sıralarında Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden çıkarılarak İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Aydın’ın bu kez siyah tişörtünün içinde dahi formanın bulunmadığı görüldü.

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