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Yaramazlara biraz batar!

Torunlarını ve kızını öldürdüğü iddia edilen anneanne, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Ankara’da torunları ve kızını öldürüp intihara kalkıştığı iddia edilen anneanne, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Anne ve çocukların cenazesi. (Fotoğraf: DHA)

Mamak ilçesi Küçük Kayaş Mahallesi Şehit Hanife Mutlu Caddesi’ndeki bir apartmanda kızı ve torunları silahla vurularak öldürülen, kendisi de ağır yaralanan anneanne Öznur Aydın, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


AA’nın aktardığına göre Aydın’ın cenazesi, otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Mamak ilçesinde 7 Temmuz’da anneanne Öznur Aydın’ın, kızı 23 yaşındaki Meryem Atsak ile çocukları dokuz aylık Merve ve üç yaşındaki Ömer İsmail Atsak’ı silahla vurarak öldürüp, intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti.

Ağır yaralanan Öznur Aydın, polise verdiği ifadesinde, damadı ile sorunları olan kızı Meryem Atsak’ın, babasına ait ruhsatsız tabancayla ateş edip çocukları Merve ve Ömer İsmail’i öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini öne sürmüştü. Aydın, kendisinin de bu görüntüye dayanamayarak intihar girişiminde bulunduğunu iddia etmişti.

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