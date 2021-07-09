Kızı ve torunlarını öldürdüğü iddia edilen anneanne, kızını suçladı

Ankara’nın Mamak ilçesinde kızı Meryem Atsak (23) ile torunları Merve (1) ve Ömer İsmail Atsak’ı (3) öldürüp intihara kalkıştığı iddia edilen Ö. A. (55) ilk ifadesinde, kızının eşi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle çocuklarını vurup, intihar ettiğini öne sürdü.

Ö.A., kızı ve torunlarının durumunu görünce kendisinin de intihara kalkıştığını iddia etti.

Fotoğraf: DHA

Küçük Kayaş Mahallesi Şehit Hanifi Caddesi’nde önceki gün meydana gelen olayda Meryem, çocukları Merve ve Ömer İsmail Atsak, göğüs bölgelerinden silahla vurularak yaşamlarını yitirmişti. Evde bulunan anneanne Ö. A. da aynı silahtan çıkan kurşunla ağır yaralanmış halde bulunmuştu.

Anne ve iki çocuğu, dün Ortaköy Mezarlık Camii’nde kılınan cenaze namazlarının ardından gözyaşları arasında toprağa verilmişti.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ve hayati tehlikeyi atlatan Ö. A., soruşturma kapsamında ilk ifadeyi hastanede savcıya verdi. Kızı ve torunlarını öldürdüğü suçlamasını kabul etmediği belirtildi.

Kızını suçladı

Ö. A.’nın ifadesinde, kızının, bankada çalışan eşi Özgür Atsak’la şiddetli geçimsizlik yaşadığını, bu yüzden sürekli çocuklarıyla yanına geldiğini söylediği öğrenildi.

Kızının eşinin kendisine şiddet uyguladığını söylediğini ve bu yüzden intihar etmeye karar verdiğini anlatan Ö. A.’nın, kızının, önce çocuklarının biberonlarına fare zehri attığını, etkili olmayınca da tabancayı alıp önce çocuklarını öldürdüğünü sonra da aynı silahla kendisini vurduğunu ileri sürdü.

Silahta inceleme

İddiaların doğru olup olmadığı, olayda kullanılan silah ve evden toplanan deliller üzerinde yapılacak inceleme sonucu belirlenecek. Silah balistik incelemeye evden toplanan delil niteliğindeki materyaller de laboratuvar incelemesine gönderildi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Özgür Atsak’ın, eşine şiddet uyguladığı iddiasını kabul etmediği belirtildi.