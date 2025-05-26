Toprak Silah ile Balistik Savunma şirketleri arasında yasadışı silah trafiği

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde 25 Ağustos 2023’te bir polis memurunun öldürülmesine ilişkin soruşturmada Toprak Silah Sanayi AŞ ile Balistik Savunma Sanayi AŞ arasında yasadışı silah trafiği olduğu belirlendi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Polis memuru Hakan Telli’ye isabet eden kurşunların Türkiye’de üretilmeyen bir markaya ait bir silahtan çıkması üzerine soruşturma başlatıldı.

Yasadışı silahların Anadolu Yakası’nda daha yoğun bulunduğu bilgisi üzerine Anadolu başsavcılığı soruşturmayı genişletti. Soruşturma kapsamında silah imalatı ve ticareti yapanlara İstanbul merkezli Ankara dahil 10 ilde operasyon düzenlendi.

İddianamede 43 kişi sanık sıfatıyla yer aldı.

AA’nın aktardığına göre teknik ve fiziki takipler sonucunda Ankara merkezli Toprak Silah Sanayi AŞ ile İstanbul’daki Balistik Savunma Sanayi AŞ arasında yasadışı silah trafiği olduğu belirlendi. Firmaların, Glock marka tabancalara benzer silahları ‘Ar-Ge çalışması’ adı altında üretip, sahte ibarelerle piyasaya sürdüğü tespit edildi.

Şirket yetkilileri şüpheli Mustafa K. ve Süleyman Ç.’nin, bu parçaları ‘Balistik Savunma Şirketi’ adına İstanbul’a taşıdıkları belirtildi. Glock markasının teknik yapısı örnek alınarak üretilen silahlar, piyasaya tescilsiz, markasız ve seri numarasız olarak sürülmüş.

43 sanık hakkında ‘izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme nakletme satma’ suçundan 22 yıldan altı aya kadar hapis cezası istendi.

Kabul edilen iddianameyle sanıkların önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.