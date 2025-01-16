Tokat'ta kaçak silah imalatı baskını: 130 silaha el konuldu

Tokat’ın Zile ilçesinde kaçak silah imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı. 130 silaha el konuldu.
Jandarma yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
29 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda şunlara el konuldu:
- Yedisi kurusıkıdan dönüştürülmüş 15 ruhsatsız tabanca
- 87 kurusıkı tabanca
- 28 av tüfeği
- 29 bin 200 tabanca fişeği
- 281 tabanca şarjörü
- 255 uzun namlulu tüfek mühimmatı
- İki kılıç
- Silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme
- 128 kilogram kıyılmış tütün
- 14 bin 727 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı)
19 şüpheli gözaltına alındı.