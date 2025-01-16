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Yaramazlara biraz batar!

Tokat'ta kaçak silah imalatı baskını: 130 silaha el konuldu

Tokat’ın Zile ilçesinde kaçak silah imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı. 130 silaha el konuldu.

Fotoğraf: AA

Jandarma yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.


29 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda şunlara el konuldu:

  • Yedisi kurusıkıdan dönüştürülmüş 15 ruhsatsız tabanca
  • 87 kurusıkı tabanca
  • 28 av tüfeği
  • 29 bin 200 tabanca fişeği
  • 281 tabanca şarjörü
  • 255 uzun namlulu tüfek mühimmatı
  • İki kılıç
  • Silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme
  • 128 kilogram kıyılmış tütün
  • 14 bin 727 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı)

19 şüpheli gözaltına alındı.

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