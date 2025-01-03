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Yaramazlara biraz batar!

Arabasından 150 ruhsatsız tabanca çıkan kişi tutuklandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde arabasından 150 ruhsatsız tabanca çıkan şüpheli tutuklandı.

Fotoğraflar: AA

Bursa polisi, il dışından çok sayıda ruhsatsız tabanca sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.


Ekipler, araç kiralayıp dikkati çekmemek için eşi ve çocuklarını da yanına alan zanlı D.Ö.’nün şehre geleceğini belirledi.

Savcılık koordinesiyle polis, şüphelinin aracını İnegöl’de durdurdu.

Aramada araçtan ayrı ayrı paketlenmiş satışa hazır 150 ruhsatsız tabanca çıktı.

Gözaltına alınan D.Ö. ‘ruhsatsız silah ticareti’ suçundan tutuklandı.

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