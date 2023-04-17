TL’de oynaklık beklentisi zirvede

Seçime bir aydan az süre kala, Türk Lirası’nda (TL) bir aylık ima edilen oynaklık dünya piyasaları genelinde zirvede.

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İma edilen oynaklık, bir varlığın fiyatındaki olası değişikliklere dair piyasa görüşünü yakalayan bir ölçüt. Yatırımcılar, ima edilen oynaklığı kullanarak gelecekteki fiyat hareketlerini ve arz-talep durumunu tahmin edebiliyor. Yatırımcılar bu ölçütü opsiyon sözleşmelerinin fiyatlandırılmasında kullanıyor.

Seçim senaryoları

Dünyada önde gelen bankalar, ‘heterodoks’ politikalar izleyen hükümetin yeniden seçilmesi durumunda TL’nin değer kaybedeceğini öngörüyor. Ama ne kadar değer kaybedeceğine dair tahminler bankadan bankaya değişiyor.

Muhalefetin seçimi kazandığı senaryodaysa görüşler ikiye ayrılıyor. Görüşlerden birine göre seçim sonucu ne olursa olsun TL zayıflayacak. Diğer görüşteyse muhalefetin kazanması durumunda zayıflamanın sınırlı olacağı, hatta TL’nin güçleneceği belirtiliyor.

Yine de seçim sonucu ne olursa olsun, en azından kısa vadede TL’deki değer kaybının süreciği ve bir iyileşme olacaksa bunun orta ve uzun vadede ortaya çıkacağı görüşü hakim.

Piyasalar, bu tahminler öngörüler doğrultusunda da 14 Mayıs’taki seçimlerden önce adeta ‘kargaşaya’ hazırlanıyor.

14 Mayıs etkisi

Bloomberg’ün aktardığına göre TL’de bir aylık ima edilen oynaklık seviyesi yüzde 32,7’yle dünya piyasaları genelinde zirvede. TL’nin dolar karşısındaki bir aylık ima edilen oynaklığı, vadenin 14 Mayıs’ı kapsamasıyla birlikte iki günde ikiye katlandı.