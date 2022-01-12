TL, Tether işlemlerinde avro ve doları geçti

Türk Lirası, dolar ve avroyu geride bırakarak Tether çaprazında en fazla işlem gören resmi para birimi konumuna yükseldi.

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Tether (USDT) özetle ABD dolarına endeksli en büyük sabit coin. Bir USDT’nin değeri bir ABD Dolar’ıyla eşit. Şirket piyasada yer alan her Tether karşılığında kasasında bir ABD Doları bulunduğunu iddia ediyor. Kripto para borsaları üzerinden günün her saati dolar alıp satarmış gibi Tether’le işlem yapılabiliyor.

Dow Jones’un CryptoCompare verilerine dayandırdığı haberine göre, Türk Lirası şu anda dolar ve avroyu geçerek Tether çaprazında en fazla işlem gören resmi para birimi konumunda. Söz konusu gelişmede son dönemde Türk Lirası’ndaki ağır kayıplar ve oynaklık etkili.

AKP hükümetinin ekonomi politikalarının etkisiyle TL sadece 2021 yılında yüzde 45’ten fazla değer kaybederken, yıl başında 7,40’lı seviyelerde olan dolar kuru seneyi 13 liranın üstünde tamamladı. TL’de kasım ve aralık aylarında aynı gün yüzde 10’ları geçen pek çok hareket de oluştu.

Tether’in Türk Lirası karşısındaki değeri ile doların TL karşısındaki değeri arasındaki fark da aralık ayından bu yana kurdaki oynaklık nedeniyle açılmış durumda.

Daha önceki işlemlerde hafta sonları Tether-TL paritesi ve dolar-lira çaprazı arasında fark artış gösterdikten sonra hafta içi dengelense de aralıktan beri 1 liraya ulaşan farklar ortaya çıkabiliyor.

Dolar/TL’nin bugün 13,80’de hareket ettiği dakikalarda Tether/TL’nin değeri 13,90’a yakın.