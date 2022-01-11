Kripto paradaki satış dalgası sonrası sabit coinlerin piyasa değeri tırmandı

Kripto para piyasalarında yaşanan sert düşüş dalgası sonrası sabit coinlerin piyasa değeri hızla yükselişe geçti.

Fotoğraf: Pixibay

Bitcoin dün eylül ayından bu yana ilk kez 40 bin doların altını görmüştü.

BTC bugün 42 bin dolarlı seviyelerden işlem görüyor.

10 Kasım’daki 69 bin dolarlık zirve hesaba katıldığındaysa Bitcoin’deki üç aylık düşüş hala yüzde 40’larda.

Binance Coin, Solana, Cardano gibi kripto paralarda da yüzde 36’dan fazla düşüş kaydedildi.

Coinlerdeki satış dalgasıysa sabit coinlerin piyasa değerlerinde önemli artışlar oluşturdu.

Coinmarketcap verilerine göre Tether’in (USDT) piyasa değeri bugün 78,5 milyar dolara ulaşırken USD Coin’in (USDC) piyasa değeri Solana’yı geçerek 44 milyar dolara tırmandı.

Dolara endeksli sabit coin Tether’in TL değeriyle dolar/TL kuru arasındaki makas da hala oldukça açık. Dolar/TL’nin 13,85 seviyesinde hareket ettiği dakikalarda USDT/TL paritesi 14,38 seviyesinde. İki parite arasındaki fark 50 kuruşun üstünde.

ABD merkezli yatırım bankalarından Bank of America geçen günlerde kripto para birimleri ve uzun vadeli teknoloji hisse senetleri gibi varlıklarda oluşan risk balonunun patlamaya başladığına dair rapor yayınlamıştı. Raporda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasını sıkılaştırma hızını artırmasının yatırımcıların spekülatif alanlardan çekilmesine sebep olduğunun altı çizilmişti.