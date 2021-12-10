Tether/TL ile dolar/TL arasındaki makas açık kaldı

Dolara endeksli sabit koin Tether’in (USDT) TL değeriyle dolar/TL kuru arasındaki makas iyice açıldı. İki parite arasındaki fark Bitcoin’in yaşadığı sert düşüşle alakalı olsa da makasın kapanmaması dikkat çekici.

Fotoğraf: Pixibay

Bu sene güçlü bir ‘boğa dönemi’ yaşayan Bitcoin özellikle fon haberlerinin etkisiyle 10 Kasım’da 69 bin dolara kadar ulaşarak tarihinin en yüksek seviyesini görmüştü. Bitcoin geçen hafta ise bir gün içinde yüzde 20’ye yakın değer kaybederek 42 bin dolara kadar çekilmişti.

BloombergHT’nin aktardığına göre daha önceki işlemlerde haftasonları Tether-Türk Lirası çaprazı ve dolar-Türk Lirası çaprazı arasında fark artış gösterdikten sonra haftaiçi kapanıyordu. Fakat iki parite arasındaki makas Bitcoin’in sert düşüş yaşadığı haftasonu 1 TL’ye kadar ulaştıktan sonra aralık ayı başından bu yana bir türlü dengelenemedi.

Bugün öğle saatleri itibariyle dolar/TL 13,85 seviyesinde işlem görürken, Tether/TL 14,37 seviyelerinde geziyor. Böylelikle iki parite arasındaki fark 50 kuruştan daha yüksek bir seviyede korunmaya devam ediyor.

Diğer paritelerde durum

Analistler geçen hafta sonu kripto para piyasalarında yaşanan düşüşün Tether’e olan talebi artırdığını ve tüm ülke kurlarında haftasonu böyle ayrışmalar görüldüğünü belirtti. Bugün itibariyle avro/dolar paritesi ile avro/Tether arasında neredeyse bir fark bulunmazken ruble/dolar ve ruble/Tether arasında da çok küçük bir fark var.