Tiyatro, konser ve komediyle dolu iki ay: Açıkhava geceleri başlıyor

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda 18 Ekim’e kadar devam edecek etkinlikler bu gece başlıyor.
Bu gece sahnede senenin büyük ilgi gören oyunu ‘Aydınlıkevler‘ olacak. Harbiye Açıkhava’da ilk kez sahnelenen oyunu Yılmaz Erdoğan yazdığı. Başkarakterleri Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal canlandırıyor.
Açıkhava’yı özleyenler için bu haftanın diğer etkinliklerini derledik. Bütün etkinliklerin başlama saati, 21:00.
15 Ağustos Pazartesi
Selami Şahin & Aşkın Nur Yengi
15 Ağustos’ta Türk müziğinin önemli iki ismi Selami Şahin ve Aşkın Nur Yengi sahne alacak.
16 Ağustos Salı
Çok Güzel Hareketler 2
16 Ağustos’ta herkesi kahkahaya boğan ‘Çok Güzel Hareketler 2’ Açıkhava sahnesinde olacak.
17 Ağustos Çarşamba
Kenan Doğulu
17 Ağustos akşamı eğlence, Türk Pop müziğinin yıldız ismi Kenan Doğulu’yla devam edecek.
18 Ağustos Perşembe
Yasemin Sakallıoğlu
18 Ağustos’ta izleyenleri büyük sürprizlerin beklediği ‘Doğru Koca Nasıl Seçilir?’ adlı stand-up gösterisiyle Yasemin Sakallıoğlu sahnede olacak.
19 Ağustos Cuma
Candan Erçetin
19 Ağustos akşamı Candan Erçetin kalplere dokunacak.
20 Ağustos Cumartesi
Cem Adrian
20 Ağustos’ta kendine özgü tarzıyla ve her zaman çok konuşulan konserlere imza atan Cem Adrian müzikseverlerle buluşacak.