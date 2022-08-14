Tiyatro, konser ve komediyle dolu iki ay: Açıkhava geceleri başlıyor

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda 18 Ekim’e kadar devam edecek etkinlikler bu gece başlıyor.

Etkinlikleri BKM düzenledi

Bu gece sahnede senenin büyük ilgi gören oyunu ‘Aydınlıkevler‘ olacak. Harbiye Açıkhava’da ilk kez sahnelenen oyunu Yılmaz Erdoğan yazdığı. Başkarakterleri Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal canlandırıyor.

Açıkhava’yı özleyenler için bu haftanın diğer etkinliklerini derledik. Bütün etkinliklerin başlama saati, 21:00.

15 Ağustos Pazartesi

Selami Şahin & Aşkın Nur Yengi

15 Ağustos’ta Türk müziğinin önemli iki ismi Selami Şahin ve Aşkın Nur Yengi sahne alacak.

16 Ağustos Salı

Çok Güzel Hareketler 2

16 Ağustos’ta herkesi kahkahaya boğan ‘Çok Güzel Hareketler 2’ Açıkhava sahnesinde olacak.

17 Ağustos Çarşamba

Kenan Doğulu

17 Ağustos akşamı eğlence, Türk Pop müziğinin yıldız ismi Kenan Doğulu’yla devam edecek.

18 Ağustos Perşembe

Yasemin Sakallıoğlu

18 Ağustos’ta izleyenleri büyük sürprizlerin beklediği ‘Doğru Koca Nasıl Seçilir?’ adlı stand-up gösterisiyle Yasemin Sakallıoğlu sahnede olacak.

19 Ağustos Cuma

Candan Erçetin

19 Ağustos akşamı Candan Erçetin kalplere dokunacak.

20 Ağustos Cumartesi

Cem Adrian

20 Ağustos’ta kendine özgü tarzıyla ve her zaman çok konuşulan konserlere imza atan Cem Adrian müzikseverlerle buluşacak.