‘Titan’ dizisi için James Cameron’a teklif gitmiş

Beş kişinin ölümüne yol açan ‘Titan’ faciasının ekrana taşınması planlanırken, Kanadalı yönetmen James Cameron’a teklif götürüldüğü iddia edildi. Titan, Titanik’in enkazına turistik sefer esnasında patlamıştı.

14 Nisan 1912’de Kuzey Atlantik’te bir buz dağına çarparak batan Titanik, Cameron’ın yönetmenliğinde 1997’de beyaz perdeye taşınmış ve gişe rekorları kırarak gemiye karşı tüm dünyada ilgiyi artırmıştı.

Titanik’in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçlı geziler düzenlenmişti. Ama en son 18 Haziran’da OceanGate şirketin ait ‘Titan’ denizaltısı sefer esnasında parçalanmış ve içindeki beş kişi ölmüştü.

Günlerce takip edilen kazanın ardından ‘Titanik’ filmine ilgi yeniden artmış ve bu facianın da dizi veya filminin çekilebileceği konuşulmuştu.

The Sun‘un aktardığına göre yapımcılar facianın ekranlara taşınması için çoktan çalışmalara başladı.

Sektörün önde gelen isimlerinin iddiasına göre dizi olarak planlanan proje için daha önce Titanik enkazına 33 kez dalan yönetmen Cameron’a teklif götürüldü.

Sun’a konuşan bir kaynak şunları söyledi: “Titan felaketi şimdiden dünyanın en büyük yayıncılarından biri için büyük bir dizi olarak görülüyor ve James Cameron yönetmen koltuğu için ilk tercih. Bu onun kalbine yakın bir konu. Titanik’in hikayesini öyle bir şefkatle anlattı ki, bunu üstlenmesi onun için doğal bir adım gibi geliyor.”

Tek isim James Cameron değil

Bu taze facianın ekranlara yansıması için çalışmalarda konuşulan tek isim James Cameron değil. Hollywood yıldızlarının da projede başrol alması bekleniyor.

Son olarak ABD’li yönetmen Christopher Nolan’ın ‘Oppenheimer’ filminde başrolde yer alan ABD’li aktör Matt Damon’la romantik komedi dizisi ‘The Big Sick’in Pakistanlı yıldızı Kumail Nanjiani’nin isimleri de proje için anılıyor.