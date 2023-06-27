Netflix’e ‘Titanik’ tepkisi: Terbiye sınırlarını aşıyor

Netflix’in, Titanik’in enkazına turistik amaçla sefer yaparken patlayan ve beş kişinin ölümüne yol açan ‘Titan’ denizaltısı faciasının ardından James Cameron’un ‘Titanik’ filmini yeniden kütüphanesine eklemesi tepki çekti.

Fotoğraf: Netflix

Titanik’in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına sefer düzenleyen denizaltının, sefere çıktıktan yaklaşık bir gün sonra kaybolduğu açıklanmıştı. 22 Haziran’da da denizaltının enkazının Titanik’in yakınında bulunduğu ve denizaltındaki herkesin öldüğünü duyurulmuştu.

Facianın ardından Temmuz ayında gösterime girecek yeni içeriklerini duyuran Netflix, Cameron’un ‘Titanik’ filmini de 1 Temmuz’da kütüphanesine ekleyeceğini bildirmişti.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar Netflix’i, Titanik’i denizaltı trajedisinden bu kadar kısa bir süre sonra yayın platformuna getirdiği için eleştirdi.

Bir kullanıcı “Netflix bu zamanlamayla terbiye sınırlarını aşıyor” derken, birçok kişi yayıncı kuruluşu Titanik’i kütüphanesine ekleyerek Titan ölümlerinden faydalanmaya çalışmakla suçladı.

Bir başka Twitter kullanıcısı “İnsanlar Titanik’te trajik bir kazada öldüler ve şimdi izleyici toplamak için bu andan yararlanmak çirkinliğin ötesinde bir şey” diye yazdı.

Variety‘nin aktardığına göre 1 Temmuz’da yayınlanmasının zamanlaması kötü olsa da, Netflix’in trajediden faydalanmaya çalışması pek olası değil. Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, ‘Titanik’in Netflix’e geliş zamanının bir tesadüf olduğunu, zira yayıncı kuruluşun lisans anlaşmalarının çok önceden yapıldığını’ söylüyor.

Facia 22 Haziran’da duyuruldu. Eğer Titanik Netflix’e 1 Temmuz’da geliyorsa, Netflix lisans anlaşmasını bu tarihten birkaç ay önce (başka bir deyişle Titan denizaltısı kaybolmadan çok önce) yapmış demektir.