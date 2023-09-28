TİP, Gezi davası kararına karşı Hatay’dan Ankara’ya yürüyecek

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Yargıtay’ın Gezi davasında beş sanığın cezasına onamasına karşı Hatay’dan Ankara’ya yürüyeceklerini söyledi.
Yargıtay, Osman Kavala’nın ağırlaştırılmış müebbet, TİP’ten milletvekili seçilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku’nun 18’er yıllık hapis cezasını onadı.
Twitter hesabından (Yeni adıyla X) karara tepki gösteren TİP lideri Baş, şunları kaydetti:
“Başta Hatay milletvekilimiz Can Atalay olmak üzere, hapis cezaları onanan tüm Gezi tutsakları nezdinde emekçi halkımızın özgürlüğüne dönük yargı darbesini kabul etmiyorum. Özgürlük için, 1 Ekim günü Hatay’dan Ankara’ya doğru ilk adımımı atacağım. Yalnız olmadığımı, olmadığımızı biliyorum. Saray da öğrenecek!”
Yargıtay Gezi davasında beş sanığın cezasını onadı
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