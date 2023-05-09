TİP adayı Ozan Bingöl: Eşimin MEB’deki görevine son verildi

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) milletvekili adayı olarak gösterilmesinin hemen ardından eşinin Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki (MEB) görevine son verildiğini söyledi.

Fox TV’de Çalar Saat programına konuk olan TİP Ankara 3’üncü bölge 1’inci sıra milletvekili adayı, adil rekabetin olmadığını belirterek şunları kaydetti:

“Milli Eğitim Bakanlığı’nı tarikatlara, cemaatlere teslim edenler, altı yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirilmesine göz yumanlar benim adaylığımın açıklanmasının üzerinden 24 saat geçmeden eşimin bakanlıktaki görevini sonlandırdı. Burada adil rekabetten söz edebilir miyiz?

Sorumlu olanlar şunu bilsinler ki biz korkmayacağız, sinmeyeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz.

Ben korkuyu 12 yaşında Madımak’ta bıraktım zaten. Bunun hesabı da zamanı geldiğinde sorulacak.

Bürokratlar 85 milyonun bürokratı değil artık. Belli bir siyasi partinin bürokratı haline gelmişler. Bunlar da bir kenara atılıp unutulmayacak.”

TİP Genel Başkanı Erkan Baş da Twitter hesabından Bingöl’ün katıldığı yayını alıntılayarak MEB’in kararını eleştirdi. “Hep birlikte bu iktidarın işine son vereceğiz. Bakanlıkların tarikatlara paylaştırılması, yandaşlık-kayırmacılık dönemi bitecek.”