Tinder’da, ‘Eğlence için aldatmak isteyen evli bir erkeğim’ diye yazan adamın karısını bulup haber verdi

Kanada’da bir kadın, popüler sosyalleşme ve flörtleşme uygulaması Tinder’da engelli karısını aldatmayı planladığını duyuran bir adamın mesajını gördü. Adamın aldatma planını anlatmak için sosyal medya üzerinden karısının izini sürdü ve buldu.

Fotoğraf: Reuters

‘Vanessa Riley’ adlı kadın, British Columbia eyaletinde yaşayan 44 yaşındaki Chris’in paylaşımını görünce hem üzüldü hem de çok sinirlendi. Hiçbir şeyden haberi olmayan karısını bulmaya ve ‘kocasının neler peşinde olduğunu’ anlatmaya karar verdi.

Profilinde kendisini ‘aldatan bir koca’ olarak nitelendiren Chris, “Eğlence için aldatmak isteyen evli bir erkeğim. Karım engelli, ihtiyacım olanı alamıyorum. Çok sayıda kadın arayışı içinde değilim. Sadece bana uygun olanı arıyorum” yazmıştı.

Bu satırları okuyan Riley, Instagram’dan Chris’in eşine ulaştı ve ona şu uyarı mesajını yolladı: “Kocanın seni aldattığını düşünüyorum. Onu Tinder’da gördüm ve Instagram’daki fotoğraflardan da tanıdım. Bu profili.”

Mesaja karşı taraftan şu yanıt geldi: “Aman tanrım bu gerçekten Chris. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Buna inanamıyorum. Uyarı için teşekkür ederim.”

Riley, kadına, hemen olup bitenden haberdar olduğunu belli etmemesini önce bir avukat bulmasını önerdi.

Sosyal medyada Riley’nin davranışı övgü alırken Chris’in tutumu tepki çekti. Bir kullanıcı, “Karısı daha iyisini hak ediyor” yazdı. Bir diğeri, “Bir engelli olarak çok üzüldüm. Karısının çok daha iyilerini hak ettiğinden eminim. Umarım o adamı terk edecek ekonomik özgürlüğü vardır” ifadelerini kullandı.

Riley, karısını aldatmayı planladığını açıkça ilan eden bir başkasının karısını da Facebook’tan bulup uyardı. ‘Jay’ adlı 48 yaşındaki adam ‘bir yaz aşkı’ aradığını yazmıştı. Riley bu sefer adamın karısına ulaştığında diğer örnekte olduğu gibi bir reaksiyonla karşılaşmadı. “Üzgünüm ama Tinder’da kocana rastladım” yazıp profilinde yazanları yolladı. Jay’in karısından şu yanıt geldi: “İlişkimden uzak dur. O beni ona kancayı atan biri olmadığı sürecek ASLA aldatmaz. Utanmalısın.”