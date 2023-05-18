TikTok, ABD’nin bir eyaletinde yasaklandı

Montana Valisi Greg Gianforte dün, Çin’in ‘istihbarat topladığına’ yönelik iddialardan dolayı Çin merkezli TikTok uygulamasının yasaklanmasını öngören yasayı imzaladı. Böylelikle Montana, TikTok’u yasaklayan ilk ABD eyaleti oldu.

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Reuters’ın haberine göre Montana bu yasayla birlikte, Google ve Apple’ın uygulama mağazalarının eyalet içinde TikTok hizmeti sunmasını yasa dışı hale getirecek ancak uygulamayı kullanan kişilere herhangi bir ceza uygulamayacak.

Yasak, 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girecek

150 milyondan fazla Amerikalı kullanıcısı olan TikTok, Çin hükümetinin platform üzerindeki potansiyel etkisine ilişkin endişeler nedeniyle ABD’li milletvekilleri ve devlet yetkililerinden uygulamanın ülke çapında yasaklanması yönünde artan çağrılarla karşı karşıya kaldı.

ABD dahil bazı ülkeler, ‘Çin bilgi toplayabilir’ gerekçesiyle resmi telefonlarda TikTok kullanılmasını yasaklamıştı.

TikTok, Çin hükümeti ile veri paylaştığını defalarca reddetti ve istense bile şirketin bunu yapmayacağını söyledi.