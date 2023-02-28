Kanada’dan TikTok yasağı

Kanada, hükümet çalışanlarının kullandığı tüm cihazlarda TikTok’u yasaklıyor. Gerekçeyse veri toplama yöntemlerinin güvensiz bulunması.
Karar, Avrupa Komisyonu’nun benzer bir yasak koymasından günler sonra geldi.
Kanada’nın kişisel gizlilik konusunda düzenleyici kurumları, platformun kişisel bilgileri toplaması, kullanması ve ifşa etmesiyle ilgili endişeler nedeniyle TikTok’un mercek altında olduğunu söylemişti.
Kanada’nın hamlesi, son yıllarda Ottava’nın Çin’in seçimleri etkilemeye çalıştığı ve hava-deniz gözetleme faaliyetleri yürüttüğü yönündeki suçlamalarıyla gerginleşen ilişkilerde yeni bir sorun olma potansiyeli taşıyor.