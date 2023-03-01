Çin, ABD’ye ‘ders verdi’: TikTok yasağı devlet gücününün suistimali

Çin Dışişleri sözcüsü Mao Ning, ABD’nin Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok uygulamasını resmi cihazlarda yasaklamasının devlet gücünü kötüye kullanmak olduğunu ve özgüven eksikliğinden kaynaklandığını söyledi.

Çin Dışişleri sözcüsü Mao Ning

Cihazlarında TikTok uygulamasına izin vermeyen Beyaz Saray, önceki gün tüm federal kurumlara resmi telefonlarından TikTok’u kaldırması için 30 gün tanımıştı.

ABD’nin yabancı şirketleri engellemek için devlet gücünü kötüye kullandığını söyleyen Mao Ning, ’’Süper güç ABD, nasıl gençlerin en sevdiği uygulamayı engelleyecek kadar özgüvensiz olabilir’’ dedi.

Ancak YouTube, Twitter, Facebook ve Instagram gibi çok sayıda popüler sosyal medya platformu Çin’de uzun süredir yasaklı.

Amerikalıların üçte ikisi TikTok kullanıyor ama ABD, Çin’in yasal ve düzenleyici yetkilerini Amerikalıların kişisel verilerini elde etmek için kullanacağından ve platformda kendi propagandasını yapabileceğinden endişeleniyor.

FBI daha önce TikTok’un ‘ulusal güvenlik endişesi’ doğurduğunu söylemişti.

İki ülke ticaret, bilgisayar çipleri, ulusal güvenlik, Tayvan meselesi ve şubat başında ABD hava sahasında düşürülen Çin ‘casus balonu’ gibi birçok konuda anlaşamıyor.

ABD’de meclis ve eyaletlerin yarısında devlete bağlı cihazlarda TikTok yasaklı.

Kanada ve AB de resmi cihazlara yasak getirdi

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Kanada da önceki gün resmi telefonlardan sosyal medya platformunun kaldırılacağını duyurdu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau yasaklara ilişkin “Eminim ki resmi telefonlardan TikTok’u yasaklamamız birçok şirketi ve bireyi kişisel verilerinin güvenliği üzerine düşünmeye itecek” dedi.

Avrupa Birliği’nin (AB) yürütme organı ise geçen hafta siber güvenlik önlemi olarak TikTok’u resmi cihazlarında geçici süreyle yasakladığını söyledi.

Buna karşılık, TikTok kendisine herhangi bir cevap hakkı tanınmamasına rağmen hükümetlerin milyonların sevdiği platformu engellediğini söyleyerek yasakları sorguladı.